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Amazon 除醫療及防疫用品外 暫停所有與疫情無關的商品運輸

業界頭條 14:48 2020/03/18

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新冠肺炎疫情在美國持續蔓延，至截稿前已有 3,536 宗確診個案，民眾除了到超市搶購物資外，更因避免外出而對網購的需求大大提升。作為美國網購業的「龍頭」Amazon 即宣布，除了醫療用品及高需求的貨品外，將暫停所有倉庫不必要的運輸至 4 月 5 日。

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 Amazon 發言人向外國媒體表示，目前我們會優先處理一些家庭用品、醫療用品及高需求的貨物，這樣可以使我們更快地接單、包裝和運送到客戶手上。同時發言人補充，雖然這個臨時的政策或會影響 Amazon 其他賣家，但希望他們可以諒解在這個非常時期，我們需要為客戶優先提供這此防疫用品。Amazon 之所以會作出此決定，是因為看到世界各地的客戶，對這些防疫用品的需求急切上升，因此希望他們能更快收到這些物品。

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 另外，由於網購的需求上升，Amazon 同時宣布會額外聘請 10 萬名員工，當中包括全職及兼職的職位，使 Amazon 的物流服務可以滿足到客戶的需求。而對於員工在疫情期間額外工作，公司會在 4 月前為他們加薪。

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撰文 : 張文啟

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