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港產口罩 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個小童$60盒/30個 預售 10 個必知 FAQ

業界頭條 14:43 2020/03/18

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。本地口罩生產商 Oxyair Mask 有銷售口罩動向！Oxyair Mask 公布會在 4 月開始，起用網上派籌形式賣口罩，而當中更會首設「保護區」，代表成功取籌購買口罩及短期內不能再取籌！想知取籌購買 Oxyair Mask 口罩有何須知？即看以下 FAQ 吧！

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Q1：Oxyair Mask 口罩廠是由那個企業或團體經營？

A1：在 Oxyair Mask FB 雖然沒有確實說明有關資料，但就提及「我們只是幾位視香港為家的小市民小商人，沒有強大的背景，但有「打不死」的精神和心態」。品牌創立是希望可以生產具有品質保證的本土口罩，與大家一起自助、自救和自強。同時共度時艱、齊心抗疫，發揮「獅子山精神」。

Q2：口罩廠房在那裡？

A2：在早前品牌招聘廣告提及「葵涌區上班」字眼，因此推斷廠房就在葵涌區一帶。

Q3：Oxyair Mask 口罩會推出那些產品？

A3：當中會有 50 個裝成人口罩、30 個裝兒童口罩、5 個輕便裝成人口罩及 5 個輕便裝兒童口罩。

港產口罩 Oxyair Mask 預告網上賣口罩 成人$95盒/50個

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Q4：Oxyair Mask 口罩規格是怎樣？

A4：品牌表明歐洲原材料 BFE 規格達 99.9%，當中有世界權威驗證機關發出的證明，而此外 PFE、VFE 規格也齊備的。不論成人或兒童口罩均採用同一規格。

港產口罩 Oxyair Mask 口罩原料獲證書。

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Q5：Oxyair Mask 口罩會在何時銷售？

A5：品牌會在 4 月開始，逢星期一至五的早上及晚上時段設網上派籌，即每星期有 10 次網上派籌，而大家毋須登記成為會員都可取籌。品牌表明如成功取籌購買的朋友￼會自動跌入「保護區」，暫時不能再取籌，￼而￼￼保護區時限為何，就視乎購買口罩的數量，介乎 1 星期至 4 星期不等。

Q6：網上派籌是否等同「先到先得」？

Q6：不是的，品牌提及網上取籌的方法是系統會於開始派籌的時間之內，再進行隨機抽選程序，￼並非先到先得，務求令整個購買機制更為公平公正。

Q7：Oxyair Mask 口罩售價為何？

A7：每盒 50 個成人口罩售價 HK$95，每盒 30 個兒童口罩售價則為 HK$60。至於 5 個輕便裝的口罩暫時未有公布。

港產口罩 Oxyair Mask 預告網上賣口罩還有輕便裝

Q8：Oxyair Mask 口罩運費為何？

A8：口罩運費至今待定，需待合作方計算才能確定。

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Q9：口罩廠產能有多少？

A9：當中預計在 4 至 5 月內，可以生產及交付的成人口罩約為 600 萬個，即約 12 萬盒，兒童口罩約為 250 萬個，即約為 8 萬盒。

Q10：口罩還有否其他銷售途徑？

A10：品牌表示會用上不同渠道銷售，包括：傳統銷售，網上銷售，網上派籌，抽籤等。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 蘇家華

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