【附購買網址】網店預告發售日本三層口罩 一盒 50 個售 $158

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。網店 pepe.hk 就售賣日本口罩。

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pepe.hk 在 FB 表示，收到通知有一批日本口將到貨，一到貨即時上架發售，建議大家想購買便要不時瀏覽該網。但店方沒有透露口罩是支援 VFE/BFE/PFE 邊一級的規格。

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▲ 網店 pepe.hk 將發賣日本三層口罩 一盒 50 個售 $158

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日本口罩規格:

-使用高級過濾器

-濾波功能的穩定性

-改善呼吸困難

-改進的人工血屏障性能

-易取出盒

-白色，藍色和粉紅色。

-大小是17 x 9cm

1層（外部）：100％聚丙烯

2層（中間）：PP熔噴

3層（內部）：100％聚丙烯

口罩品牌網站

http://www.plus-clean.biz/index.html

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▲ 網店 pepe.hk 將發賣日本三層口罩 一盒 50 個售 $158，這是官方提供的口罩規格。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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