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【附購買網址】網店預告發售日本三層口罩 一盒 50 個售 $158

行內熱話 14:26 2020/03/18

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。網店 pepe.hk 就售賣日本口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 pepe.hk 在 FB 表示，收到通知有一批日本口將到貨，一到貨即時上架發售，建議大家想購買便要不時瀏覽該網。但店方沒有透露口罩是支援 VFE/BFE/PFE 邊一級的規格。

【速購攻略】CareHK 匯愛口罩開賣詳情一文睇盡 口罩每盒平賣 $97.5/50個!

網店 pepe.hk 將發賣日本三層口罩 一盒 50 個售 $158

【口罩速購】 港牌 35Plus BFE99% 外科口罩 計優惠後平均$183一盒/50個

 日本口罩規格:  
-使用高級過濾器
-濾波功能的穩定性
-改善呼吸困難
-改進的人工血屏障性能
-易取出盒
-白色，藍色和粉紅色。
-大小是17 x 9cm

1層（外部）：100％聚丙烯
2層（中間）：PP熔噴
3層（內部）：100％聚丙烯

口罩品牌網站
http://www.plus-clean.biz/index.html

【速購攻略】DON DON DONKI 驚安殿堂天天賣平日本高質口罩 網民半夜直擊教你購買攻略

網店 pepe.hk 將發賣日本三層口罩 一盒 50 個售 $158，這是官方提供的口罩規格。

>>>>口罩購買連結<<<<

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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