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【疫市營商】華潤堂中環店限定抗疫套裝 50個口罩・殺菌消毒噴霧・抗菌濕紙巾

業界頭條 13:33 2020/03/18

分享：

華潤堂今日（3 月 18 日）於其 Facebook專頁上突然宣布，即時於中環店限量開賣 400 份抗疫必備套裝，每套港幣 130 元，包括口罩、消毒噴霧及抗菌濕紙巾。優惠只限今天，每人限購 1 套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

抗疫套裝詳情及指定售賣分店：

日本直送 iimono 成人口罩 50 個裝 1 盒，價值港幣 80 元
私+呵護酒精殺菌消毒噴霧 100 毫升 2 支，價值港幣 99.8 元
OBEC 抗菌濕紙巾 20 片 1 件，價值港幣 35 元

售賣分店：
中環店限定：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下 A 舖

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 徐慧兒

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

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