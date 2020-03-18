【疫市營商】華潤堂中環店限定抗疫套裝 50個口罩・殺菌消毒噴霧・抗菌濕紙巾

華潤堂今日（3 月 18 日）於其 Facebook專頁上突然宣布，即時於中環店限量開賣 400 份抗疫必備套裝，每套港幣 130 元，包括口罩、消毒噴霧及抗菌濕紙巾。優惠只限今天，每人限購 1 套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

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抗疫套裝詳情及指定售賣分店：

日本直送 iimono 成人口罩 50 個裝 1 盒，價值港幣 80 元

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧 100 毫升 2 支，價值港幣 99.8 元

OBEC 抗菌濕紙巾 20 片 1 件，價值港幣 35 元

售賣分店：

中環店限定：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下 A 舖

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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