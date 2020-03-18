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【疫市營商】莎莎網站口罩・防疫產品新品2pm上架

業界頭條 11:41 2020/03/18

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莎莎今日（3 月 18 日）繼續有網購口罩！莎莎 Facebook專頁預告今日下午 2 時會在莎莎網站開賣 4 款產品，包括：PERFETTA 盒裝成人口罩、日本 PITTA 立體口罩 3 枚入（小尺寸）、歐洲 GIG 70% 酒精棉片 100 片及韓國 WELLDERMA 酒精除菌搓手液。

莎莎預告今日（3 月 18 日）下午 2 時開賣的防疫產品，包括兩款口罩、1 款酒精棉片及酒精除菌搓手液，其中最有潛力成為搶購之選的是 PERFETTA 盒裝成人口罩，每盒 50 個，規格方面可隔絕 99% 細菌及 0.1 微米粒子，並經 ASTM F2100-11 Level 2 及 EN14683：2014 Type II 驗證。不過當中售價較高，是為港幣 268 元，限量 400 盒，每人限購 1 件。

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另一款口罩是日本 PITTA 立體口罩 3 枚入（小尺寸），備有卡其、灰、藏青色的。當中售價為每件 HK$34.9，限量 1,000 件，每人限購兩件。當中有效阻隔 99% 花粉入侵和 UV，而且質感柔軟，適合長時間佩戴。

至於其他防疫產品就有售價港幣 60 元的歐洲 GIG 70% 酒精棉片 100 片，當中獨立包裝，方便攜帶，並得歐盟 CE 認證，瘈家可以安心使用。另一款是市面較少見，售港幣 48 元的韓國 WELLDERMA 酒精除菌搓手液，皆因當中是 2ml 的片裝設計，不只含有 62% 乙醇濃度，除菌力達 99.9% 外，還含丁二醇保濕潤膚成份，能同時呵護肌膚。

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撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 莎莎 莎莎國際（00178）

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