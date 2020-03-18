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【附直購連結】網店售墨西哥 SENSI MEDICAL Level 2 醫療口罩 現貨50個/盒售 $138

行內熱話 17:50 2020/03/18

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受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。Okubuy 開售SENSI MEDICAL Level 2 醫療口罩現貨。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

網店 Okubuy 發售的口罩來自墨西哥 SENSI MEDICAL 的醫療口罩，根據店方表示，口罩達 Type II ，即 Level 2 的標準，能過濾 ≥98% 的細菌。一盒 50 個的 SENSI MEDICAL 口罩售價為 $138，有現貨。注意店方需購物滿 $199 才提供免費送貨服務。

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【速購攻略】網店預告發售日本三層口罩 一盒 50 個售 $158

店方提供通過歐盟規格 EN14683 生產品質認證, 屬於: Type II 能過濾 ≥98% 的細菌。

>>>>口罩購買連結<<<<

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網喃純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
 SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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