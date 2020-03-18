Savewo建ISO Class8十萬級無塵間 外科口罩.面罩等五產品三月內推出

受新冠肺炎疫情影響，市面平價口罩供不應求，現在不少市民每日都要去搶購平口罩。香港口罩廠 Savewo 救世在 FB 上表示，將在本月底推出 5 件新產品。

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Savewo 救世表示，香港的工廠將佔地超過 6000 呎，已經進行設計及建構階段。由於廠方想是取得 ISO Class8 十萬級無塵工作間才開工，所以工場的裝修及電力配置所需要的時間很難縮短，估計完工還需要一個月的時間。因此該廠的高性能救世濾棉還要多一些時間才可面世。不過廠方透露，先在 3 月內推出五件防疫產品。

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1.Savewo 3PCML1-30 三層外科口罩 初版

BFE / PFE / VFE 的過濾效率均大於 95%，同時防止液體濺射及滲透，防護效果達到 ASTM LEVEL 1，有效防止感染飛沫傳染病。初版為 30 件一盒。

▲ Savewo 救世3PCML1-30 三層外科口罩 初版

2.Savewo UVC 便攜型紫外線消菌器

充電式手提紫外光殺菌機，可完全不接觸下對物品殺菌消毒99.9%，並適合對救世口罩隨時進行消毒清潔，增加濾棉壽命。

▲ Savewo UVC 便攜型紫外線消菌器

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3.Savewo FS-001 FaceShield全面罩

防液濺全面罩，為眼睛及面部提供全面性保護，可更換式全面鏡片，雙面均有防霧化塗層，特殊的鏡架設計同時適合戴眼鏡的人仕。一盒內有 1件全面罩鏡架及 5張全面鏡片。

▲ Savewo FS-001 FaceShield全面罩

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4.Savewo 67AS氣密濾蓋

67AS型氣密濾蓋能對應3M 6000/7000系例 呼吸器， 通過密封其中一個通道，令呼吸器作為單通流呼吸器的用途。每包2件。

5.Savewo 501FR防濺濾蓋

501FR型防濺通氣蓋可以安裝在3M 501濾蓋上，加強使用 濾棉時的防液濺功能，同時加強濾棉的耐用性。每包2件。

▲ Savewo 501FR防濺濾蓋

救世表示會在內地生產 3PCML1 三層外科口罩以減少成本，該工廠同時代工出口多個日本品牌品罩。廠方會委託 STC 香港標準及檢定中心於香港再次為產品進行檢測後，才推出 50 件裝的正式版本。

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