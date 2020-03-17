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英國現香港打劫廁紙案翻版 市民盲搶日用品已成常態

行內熱話 23:56 2020/03/17

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受新冠肺炎疫情影響，現在不少英國市民都步香港人後塵，到超市、雜貨店等大手購入日用品，不過想不到在英國都會發生早前香港打劫廁紙案的翻版，難怪被打劫廁紙的 56 歲事主都感到極震驚！

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在英國出現的「香港打劫廁紙案翻版」，是發生於倫敦北部哈林蓋區的大型連鎖店 Savers。當 56 歲事主在店內購買最後兩條廁紙存貨後，甫離開店舖不久就隨即被賊人打劫了其中 1 條。打劫廁紙事件一出，讓事主感到極震驚，甚至破口大罵「這是我們要達成的目標嗎？當中不是廁紙價值問題，而是原則問題」。其後事主更因事件而對弱勢社群、老年人的健康表示關心。

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截至撰文之時，英國已有 1,543 人確診新冠肺炎，死亡人數為 55 人，早前英國政府提出的「佛系抗疫」措施，即當全國 6 成人口感染新冠肺炎，自然會令市民產生抗體，助以減退疫情方法，確實震驚全球 70 億人！不過雖然首相約翰遜宣布升級措施以應對疫情，提議市民應在家工作，切勿前往酒吧、餐廳及劇院，應保持社交距離，以及建議長者及健康狀況欠佳人士，應自我隔離 14 日，可是當地政府至今仍未宣布學校停課，並指「基於各種原因，認為學校目前保持開放會較好」。

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撰文 : 蘇家華

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