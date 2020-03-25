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【疫市營商】企業培訓導師轉型網上教學 科技幫助效果更勝現場上堂

數碼轉型 08:30 2020/03/25

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新冠肺炎疫情持續，行業都受到影響，尤其聚會、活動等紛紛停辧，不少培訓班腰斬，從事相關行業的工作者又何去何從，面對逆境？「司博禮」4 年前成立，創辦人黃銓玉（Yuki） 是全職司儀及演講教練，亦在五間大學擔任客席講師，近期因應肺炎疫情，公司業務由實體轉至網上，成功「守得住」。

黃銓玉表示，司博禮的業務分為活動司儀及企業培訓兩種，比例各佔一半：「過往我們 100% 做實體活動，但現時因應新冠肺炎疫情，很多活動取消，司儀和企業培訓的工作佔比變成了 1:9。」

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司儀工作變少，那公司豈不是收益大減？並沒有。Yuki 近期著力於進行網上培訓、教學，提高了企業培訓所帶來的收益，整體營業額與過往持平。 Yuki 善用不同軟件進行網上教學，例如會透過軟件在大學教授不同課堂，她說：「現在我們有兩種模式，一種是實時教學，例如用 ZOOM 之類的軟件，另一種便是我們先拍好片，對方付費後我們再傳送片段的連結給他們。」

黃銓玉( Yuki ) 指網上教學亦有其獨特優勢。

新模式無論是老師抑或學生都有好處，對 Yuki 來說她節省了大量的交通及準備時間，不會再出現 1 小時課堂卻要花 2 小時來回的情況；學生們現在亦避免到一個坐滿 50 人的大班房，網上學習不僅安全，對他們來說亦是新鮮的體驗。

黃銓玉指時代正在變化，過往不少人會有「網上課程很難學習」之類的借口，但經過嘗試後，其實遠未有想像中難，部份客戶更會主動查詢我們有否提供網上服務，人們對網上學習的接受程度愈來愈高，她說：「且現在正是推廣網上學習的好時機，一來香港人較以前空閒，二來巿道不好，大家都想提升競爭力，會主動尋找增值渠道，市場比以往更大。」

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拍片比真人教學有優勢嗎

利用預先拍好的片段學習，對學生來說會有壞影響嗎？ 黃銓玉稱課堂是否幫到學生，最重要是「指導」的能力，以歌手為例，免費網站多的是免費歌，為何 CD 、演唱會未有淘汰？說到底便是體驗的分別。錄影了的短片一樣可以帶給學生好的體驗，例如先讓他們看片，之後再給例子他們學習，其效益可以比到現場上堂更高。

黃銓玉解釋：「香港很少全職演講培訓師，對比外國仍稍落後，因為無人能參考，很多時我都要自己想方法開拓市場。利用網上教學和拍片，我們現在多了網上渠道開展海外事業，例如短片裏我可以講英文、普通話、廣東話，再把視頻推廣到不同國家及地區。畢竟就算我想做這些地區的生意，都不可能經常坐飛機過去的。我覺得每次事故都是故事的開始，好好把握的話，機會其實就在眼前的。」

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撰文 : 陳文政

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