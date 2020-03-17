▲ CareHK 匯愛口罩開賣一文睇盡 口罩每盒平賣 $98.5/50個! 經民聯林健鋒牽頭成立港產口罩廠

CareHK 匯愛口罩廠已正式成立！新冠肺炎已全球大流行，近月已有多家企業及團體宣佈在港成立口罩廠，而由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭成立的 CareHK 亦是其一。CareHK 本港口罩廠於 3 月 17 日正式開幕【開幕報道重溫】，發佈會上亦公佈了口罩款式、價格、產能等資料，以下會以問答方式，把「匯愛」口罩的各項資料，列出如下。

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Q1：CareHK 口罩廠是由哪個企業或團體經營？

A1：CareHK 口罩廠由匯愛香港有限公司經營，是由經民聯副主席、行政會議成員林健鋒牽頭成立。CareHK 的合夥人還包括：郭振華、黎啟東、謝鴻強及楊自然。

Q2：CareHK 口罩會有哪些產品？

A2：暫時，CareHK 口罩會有成人款及小童款兩種，兩種均會以 50 片一盒的形式售賣。

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Q3：CareHK 口罩的定價是如多？

A3：官方在開幕發佈會上表示，成人及小童口罩均為 HK$1.95 一個，50 片 盒，即每盒 HK$97.5。官方在發佈會上補充，售價在一個月內不會改變。

Q4：CareHK 口罩的規格是甚麼？

A4：CareHK 兩款尺寸的口罩，均屬三層式一次性設計。官方表示，會將產品送到認可機構進行認證，有信心可以達到 ASTM Level 1 規格。據發佈會的樣板口罩所見，口罩並沒有獨立包裝。至於廠房，則為達到 ISO 標準的無塵車間。

Q5：口罩廠的產能有多少？

A5：首階段開幕，口罩廠會有 2 條生產線，第 3 及第 4 條生產線預計會在 3 月內投入服務，最段第 5 條生產線會於 4 月中前投產。預計每條生產線每日可生產 10 萬個口罩，當 5 條生產線全面投入服務後，即每天可生產 50 萬片口罩，每月約有 1,500 萬個口罩。

Q6：口罩預計何時出貨？

A6：CareHK 在發佈會上指出，預計首階口罩會在 3 月底前出貨。

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Q7：口罩廠會捐口罩嗎？

A7：會。CareHK 在發佈會上表示，首批 20 萬個口罩會捐出去予有需要人士。

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Q8：CareHK 口罩廠會向政府申請「本地口罩生產資助計劃」嗎？

A8：會。CareHK 表示，會申請有關計劃，希望藉此可以穩定口罩銷售價格。

Q9：口罩經哪些渠道銷售？

A9：會經網上發售，但開賣日期有待公佈。官方表示，由於貨量不足，暫時不會在於實體店發售。

Q10：口罩廠房在哪裡？

A10：CareHK 口罩廠的廠房，正正是早前由本地農業初創綠芝園騰出來的用地，位於大埔。官方表示，由機器､生產線到包裝都是香港設計，「百分百 Made by HK」。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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