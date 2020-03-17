CareHK 港產口罩廠開幕! 口罩月底出貨料平賣每盒＄97.5/50 個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。最新一家名為 CareHK，口罩廠於今天（17 日）正式開幕。CareHK 由匯愛香港有限公司經營，是由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立。CareHK 口罩廠的廠房，正正是早前由本地農業初創綠芝園騰出來的用地，位於大埔。今天林健鋒出席口罩廠開幕禮時，也帶同「匯愛」口罩樣板及包裝到場，供傳媒拍攝，並開放廠房供參觀。

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在新聞發佈會上，CareHK 公佈一些口罩銷售詳情。發言人指出，口罩會符合 BFE 95% 以上的規格，成品將會送交 ASTM 作品質認證，有信心可達 ASTM Level 1 規格，預計 2 個星期後有結果。估計投資 1000 萬港元的 CareHK，直言會向政府申請「本地口罩生產資助計劃」，希望藉此保持口罩價格穩定。CareHK 首階段會設立 2 條生產線，首部口罩生產機已運抵，而本月內預料合計會有 3 - 4 條生產線，第 5 條生產線則預計於 4 月中投產，目標每天生產 50 萬片口罩，每月生產 1,500 萬片口罩。發佈會上，亦有口罩的初版包裝盒及口罩樣本供傳媒拍攝，可見 CareHK 會生產兩款尺寸的口罩，既有成人款，亦有小童款式，兩者同屬三層一次性口罩，沒有獨立包裝。

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首批貨會捐出 20 萬個，口罩成品預計在 3 月底可出貨，產品暫定會在網上出售，成人款成價 $1.95 一個，以 50 個裝一盒而言，即 $97.5 一盒。CareHK 表示，未來一個月不會調整售價。匯愛 CareHK 口罩廠佔地約 8000 平方呎，達到 ISO 標準的無塵車間，官方指出，機器、生產線到包裝，都是香港設計，百份百 Made by HK。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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