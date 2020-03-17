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【疫市營商】珍珠奶茶店生意跌6成 縮營業時間加推特色飲品抗疫

商管策略 17:31 2020/03/17

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新冠肺炎疫情持續，各行各業飽受經營壓力，外賣飲品店的生意尤其受極大打擊，為扭轉頹勢，有台式飲品推多項策略應對。「木衛二香港鑄茶所」店主廖先生（Fred）表示，現時生意跌近 6 成，所以兩間分店皆有採取措施開源節流。節省成本方面，兩間分店均調整營業時間，遲開半小時，早收 1 小時，並因應營業時間減省兼職的工時。

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木衛二香港鑄茶所店主 Fred。

至於開源方面，Fred 表示人會推出兩項措施。首先，香港前線醫護人員需要關心，遂早前店舖推出特色飲品「枇杷膏珍珠奶茶」：「熱飲潤肺止咳，凍飲會有薄荷味，前線醫護飽受壓力，希望能借著這杯飲品喚醒港人。飲品除了會正常售賣外，只要出示有效醫護證明文件，即可以免費享用一杯。」

其次，現時人人戴口罩，在街喝珍珠奶茶等手搖飲品並不方便，所以他們便推外賣服務，3 月起銅鑼灣分店推出綑綁式外賣服務。

【相關文章】【環保商機】紙包飲品都可回收？香港首間紙包飲品盒回收廠「喵坊」製再造紙

Fred 坦言，推廣措施暫未見成效，一星期平均只有 4 單外賣，但以現時市道，亦只能靠自己盡力做。

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撰文 : 陳文政

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