【疫市營商】香港發紅色旅遊警示 旅行團取消旅行社航空業遭殃

新冠肺炎疫情嚴重，行政長官林鄭月娥指今日起向全球各地（中國內地、澳門和台灣除外）發紅色外遊警示。各大旅行社紛紛取消旅行團。

旅遊業議會主席黃進達表示，議會及所有組辦外遊團的旅行社，正在與政府緊密聯繫，竭盡全力協助仍然身處外地的團體旅客早日回港。至於取消未出發的團隊，旅行社會按照報團條款及議會規條處理。此外，目前疫情嚴峻，加上政府即將對中國內地、澳門及台灣以外的所有國家和地區發出紅色外遊警示，勢必剎停外遊旅行社的一切業務，因此業界呼籲政府儘快推出新一輪救助措施，對旅行社、從業員予以即時緩助，以免觸發旅行社倒閉潮。

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旅行社紛紛取消旅行團

永安旅遊在 Facebook專頁表示，在審視最新情況後，為保障顧客及員工的健康，決定取消由即日至 4 月 30 日期間出發之全綫旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他稍後出發之旅行團、保留團費 1 年或減除手續費後退回團費。EGL 東瀛遊早前宣布取消至 3 月 31 日期間 涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團。

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康泰旅遊早前宣布因為各地入境限制，取消至 4 月 15 日的紐西蘭、突尼西亞、澳洲旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費 6 個月或扣除手續費後退團。4 月 16 日或以後出發的上述的旅行團，稍後將再公布安排。

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