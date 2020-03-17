【業界有情】大航假期贈第三輪共5萬口罩 繼續用App網上登記

大航假期明日（3 月 18 日）下午 1 時再派發第 3 輪共 5 萬個免費口罩！今次該公司將採取網上登記模式，領取人只需輸入電話號碼，等候 SMS 確認短訊，並將短訊內的換取碼輸入到大航假期 app 內，即可在選擇的門市領取口罩。每名成功領籌人士可領取 5 個口罩，而過去 2 次已領籌的市民不能再次登記領取。

大航假期在 Facebook專頁上表示，將會在明日下午 1 時在大航假期官方 Facebook專頁發布登記連結。該公司提醒，市民需先下載或更新最新版本的大航假期 app，以及在領取口罩需要出示大航假期 app 內籌號頁面以核對身份。

▲ 大航假期在Facebook上的貼文

派籌流程：

(1) 點擊登記連結，輸入手機號碼

登記連結於 3 月 18 日 (星期三) 下午 1 點在大航假期官方 Facebook 專頁發布



(2) 登記成功後 3 小時內將收到 SMS 確認短訊,內附選擇門市的換取碼



(3) 登入大航假期 app

點擊[我的旅程]>點撃[取得換領口罩籌號]，建議請預先下載或更新 9.2.2 版本或以上



(4) 輸入短訊內的換取碼,選擇取貨門市



(5) 取得換領口罩籌號

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換領門市地址:

屯門分行 華都商場地下 45 號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

觀塘分行 裕民中心裕民薈 1 樓號 142 鋪 營業時間 : 10:00-19:00

灣仔分行 國泰 88 商場 2 樓 S05 室 營業時間 : 10:00-19:00

旺角分行 好景商業大厦 22 樓 2219 室 營業時間 : 10:00-19:00

沙田分行 希爾頓中心第二層市集 3 號舖 營業時間 : 10:00-19:00

荃灣分行 荃立方 1 樓 F27 號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

**注意: 門市午飯時間為下午 2 時至 3 時。**

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：大航假期 Facebook