【疫市營商】酒樓恢復晚市試水溫 再推生料自煮小菜送上門

新冠肺炎肆虐，市民減少外出用膳，餐飲業生意大跌，早前亦傳出有酒樓要求員工每月放無薪假，甚至有酒樓因食客大減而索性暫停營業。不過，隨著市面人流稍為回升，有酒樓就恢復有限度營業。另一邊廂，有酒樓在肺炎疫情下至今仍未扣減員工薪金，更在「疫市」推出免費送餐上門服務。

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沙田區酒樓推免費送餐上門

在新冠肺炎疫情下，有酒樓無懼疫情和無客，恢復有限度營業。位於將軍澳的帝豪海鮮酒家就決定恢復晚市營業，星期五、六、日更營業至時晚上 11 時，而平日則營業至下午 4 時。位於沙田的富東閣海鮮酒家酒樓除了提供晚市外，同時加推多款點心小菜等食品，顧客甚至可以選擇由酒樓烹調或購買生料自行在家中處理；購買滿指定金額，酒樓更提供免費送餐上門服務。

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▲ 富東閣海鮮酒家推出外賣優惠，顧客可選擇生料或已煮熟的食品

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Photo：帝豪海鮮酒家、富東閣海鮮酒家