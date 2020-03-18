【管理Tips】歐洲回港上司不戴口罩拒Home Office！焗住「吸毒」如何應對？

新冠肺炎肆虐，各國疫情爆發，特區政府宣布將向內地，澳門及台灣以外所有國家及地區發紅色外遊警示，星期四凌晨零時起所有外地抵港人士皆要接受強制檢疫或醫學監察。但若果上司昨天剛由英國回來，不肯在家工作（home office） ，變相「衝閘」成功，同事可以怎辦？

企業管理顧問張慧敏（Alison）接受 SME.hket 記者訪問時表示，現時政府指令尚未實行，所以上司堅持上班確無觸犯任何規則。她解釋：「唯一能限制到那上司的只有公司，而公司如果不要求他強制 home office 的話，確實無任何辦法。打工仔的選擇是不多的。能否不上班？又不可以。老實說這種情況很乞人憎，但亦是因為中西文化大不同所引致。」

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▲ 企業管理顧問張慧敏。

張慧敏續稱，現時國外疫情爆發的數字「唔對路」，外國人防疫意識卻又與香港人相差甚遠，不少外國人仍未覺得新冠肺炎疫情嚴重，不載口罩又不洗手，不少外國人仍覺得病人才要戴口罩，甚至有人覺得「你們都戴了的話我不戴也沒所謂」。她又說：「甚至有些外國人回港後，還會說『我不想你驚的，我工作時會戴口罩的』！」

張慧敏強調，戴口罩也不代表一定保障了同事，那位拒戴口罩的上司總會飲水的，除口罩後，手摸到其他東西，不自覺地播毒又誰知道呢？

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▲ 有些外國人真的會覺得載口罩是保護了你，沒想過自己居家隔離。

一切都看老闆是否開明

張慧敏表示自己亦有朋友在跨國公司的人力資源部任職，他曾向老闆進言，不如讓一些到過外國的員工先在家工作，居家隔離，惟大老闆卻覺得無此必要，她嘆息：「其實這種事，向上滙報和你職級是高還是低沒關係的，最後還是要看老闆是否㒼塞（『盟塞』）。一個人是否聰明，其實和他讀了多少書確無太大關係的。」

打工仔不想與剛由外國回來的上司一齊工作，能選擇的方法不多，最消極當然是請假，請足 14 天，上司沒事才回去辦公室，說：「你也可跟上面反映，例如說自己屋企有老人家，有小朋友，不可以中招，聲淚俱下的說自己一定要在家工作 14天，我有朋友真的試過可以。畢竟老人家肺功能弱，對他們來說影響很大。」

張慧敏指出現時向老闆要求在家工作，遠比之前來得容易，畢竟早前人人都 home office ，早有先例，老闆也不會有太大反感，又說：「這就要看你平時和其他同事的關係了，在公司未必一定要跟上司、同事做朋友，但一定要建立良好關係。平時有幫到人，這段時刻他們也不會袖手旁觀， home office 肯定會比平時回辦公室工作多了點難處，但若果大家守望相助的話，總能渡過難關。」

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