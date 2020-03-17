【疫市營商】SPT Mask 國藥科技口罩開賣 10分鐘派完籌

新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，惟有自行生產幫補一下。本港上市公司國藥科技（08156）主理的「香港製造」SPT Mask 口罩廠，今天（３ 月 17 日）正式在網上預售 3 款口罩套裝。原定在中午 12 時開售的 SPT Mask 口罩，最終要延遲至 12 時 10 分才開售。SME.hket 記者經一輪狂按「F5」之後，大概於 12 時 12 分成功進入 SPT Mask 口罩的官方網站，可惜一直「卡」在取籌的畫面。

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▲ 所需填寫的資料不多，只有電郵及產品選擇。

記者進入官網後，所需填寫的資料十分簡單，只要填寫電郵，以及從 3 款口罩套裝中揀選一個套裝，再按提交即可。之後會轉為「派籌」的頁面，記者一直等候網站派籌，惟一直卡在這頁面，直至約 12 時 20 分，頁面換了另一畫面，顯示「對不起，此套裝籌號已派發完畢，你並沒有成功登記，多謝參與。」就記者實測而言，由 12 時 10 分開賣時間起計，10 分鐘就派完籌。

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▲ SME.hket 記者等了約 8 分鐘，最終也無法取籌。

SPT Mask 今天開售的口罩有 3 款套裝，如下：

A）抗疫套裝：三層過濾口罩（售價：港幣 125 元一盒 50 片裝）

B）專業套裝：N95 標準醫護級口罩（售價：港幣 660 一盒 20 片裝；港幣 1,500 元 一盒 50 片裝）

C）關護套裝：N95 標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩（售價：港幣 1,700 元一套，包 1 盒 50 片裝 N95 標準醫護級口罩，及 2 盒 50 片裝三層過濾口罩）

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▲ l中午 12 時 20 分，網頁顯示已派完所有籌。

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