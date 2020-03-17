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【速購攻略】DON DON DONKI 驚安殿堂天天賣平日本高質口罩 網民半夜直擊教你購買攻略

行內熱話 02:25 2020/03/17

分享：

 新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。驚安の殿堂唐吉軻德（DON DON DONKI）已在香港開店一段時間，近月新冠肺炎疫情持續，激安香港都有出售口罩。有網民更在口罩銷售情報的 Facebook 群組中，連日來記錄驚安每早出售口罩的情況。就網民的分享，原來驚安大概每早 8 時半至 9 時半左右會開售口罩。記者以下整理大概一周的 DONKI 口罩開賣情報。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

有網民在「香港口罩市場及價格報料區！（突發返貨／第一手消息／黑店檢舉）」Facebook 群組中，不時分享驚安之殿堂每早的口罩開賣情報。就以昨天（17 日，星期日）為例，原來在半夜 2 時半，第一行隊已有一半人在排隊（一行人大約 60 - 80 人）。整個半夜，人龍都不斷增長，至凌晨 5 時，已排了 4 行隊，至早上 7 時 20 分，已開始排第 6 行隊，即近 500 人在排隊。樓主表示，周日早上約 8 時 46 分，尖沙咀 DONKI 店就開賣口罩，當天共有 10 個紙皮箱的貨，一箱有 12 盒，每盒 200 個裝，而這 200 個裝其實內裡是有 4 盒 50 個裝的白色盒。當天所售賣的，是 $55 一盒（50 個裝），名額有 480 盒，屬男裝 165mm 口罩。

【其他內容】 藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

除了盒裝口罩，驚安亦有出售「超立體」、一包 7 個裝的口罩。如在 3 月 14 日（周六），於尖沙咀店就在早上約 8 時半開售有這款產品。據同一位網民直擊，當天在早上 7 時半左右，已排了 6 行人。該款口罩為 135 x 70mm 尺寸，1 包 7 個，名額共 300，每人限購 2 包。

【附購買網址】網店發售最後一批 KF94 / 3M 口罩? KF94 口罩平賣 $10 個

再選一天「閒日」數據來看看。同一位網民，於同一個群組內分享 3 月 11 日（周三）尖沙咀店開賣排隊實況，並一如以往附上直擊相片。當天在早上 5 時 30 分，排了 2 行人，第 2 行約排了 50-60% 人；至早上 7 時 40 分，排了 5 行人，第 5 行人當時約排了 6 成人。樓主表示，至約 9 時，有人聽到隊頭大叫「1 盒 30 個，40 盒 1 箱，有 5 箱」，然後數分鐘後就正式開賣。當天銷售的口罩，是 $60 一盒，一盒 30 個裝，屬女裝 150mm 款式，名額共 200 盒。

由於 DONKI 店口罩賣得平，所以吸引不少人排隊再在網上轉售。如一盒 $55 的日本口罩（50 個裝），在網上的炒價便達 $600!

【其他內容】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡子峰

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