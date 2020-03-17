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【附購買網址】網店發售最後一批 KF94 / 3M 口罩? KF94 口罩平賣 $10 個

行內熱話 02:01 2020/03/17

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 新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。網店蟹貨倉 Crab Warehouse 在 FB 表示，3 月17 日下午2 點開賣的一批口罩，可能是最後一批! 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

蟹貨倉指出，因為口罩成本價格一直上漲，而且月底香港的口罩廠將供應口罩，相信市面口罩供應不會太緊張，所以未必再返口罩賣。今批口罩會有 KF94 口罩和 3M Nexcare 散裝口罩賣，售價分別為 $10 一個 (限買一個) 和 $50 三包 (每包兩個口罩,限買三包），售完即止。口罩將在 3 月17 日下午 2 點上架，購買網址按此進入

【其他內容】 藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

【其他內容】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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