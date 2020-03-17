【附購買網址】網店發售最後一批 KF94 / 3M 口罩? KF94 口罩平賣 $10 個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。網店蟹貨倉 Crab Warehouse 在 FB 表示，3 月17 日下午2 點開賣的一批口罩，可能是最後一批!

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蟹貨倉指出，因為口罩成本價格一直上漲，而且月底香港的口罩廠將供應口罩，相信市面口罩供應不會太緊張，所以未必再返口罩賣。今批口罩會有 KF94 口罩和 3M Nexcare 散裝口罩賣，售價分別為 $10 一個 (限買一個) 和 $50 三包 (每包兩個口罩,限買三包），售完即止。口罩將在 3 月17 日下午 2 點上架，購買網址按此進入。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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