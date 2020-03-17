【內附派送詳情】愛心網店再送口罩 每人最多可獲 40 個口罩!

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。網店 Onbrico 在 FB 表示，將再次派發口罩。

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Onbrico 表示，再派發 8000 個口罩，跟上次一樣，店方會採用抽取方式向申請者送出 8000 個口罩。

申請詳情:

有需要人士請在 Facebook PM (傳送訊息) Onbrico (按此開始)申請，成功者每人可獲派 20 個口罩，如有長者可獲派多 20 個，即共 40 個。Onbrico 會在 3 月 24 號或之前回覆，成功者要到觀塘辦公室自取，一星期內未領取即當放棄人。申請詳情按此瀏覽

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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