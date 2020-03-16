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中國口罩日產量逾 1 億個 超過 2500 間企業生產口罩

業界頭條 23:11 2020/03/16

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 現時世界各地都出現「一罩難求」的現象，連地大物博的中國都不例外。之不過，原來中國全國現時已有超過 2,500 間企業生產口罩，而且當所有企業復工後，口罩日產量更可達 1.16 億個。

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之所以中國能生產數量龐大的口罩，包括：富士康及小米等在內，就已有逾 2,500 間企業製造口罩，是因為中國除動用國有企業生產口罩外，也以提供資助、低稅率及免息貸款等方式鼓勵民企轉為生產口罩，同心抗疫，例如有一間原本為尿片生產商，但如今都改為生產口罩，並因應現時疫情而多增兩條生產線，投入 100 個員工製造口罩，使口罩日產量可達 20 萬個，暫時緩解市民對口罩的需求。

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據估計，當中國企業復工後，口罩日產量可達 1.16 億個，而當中是包括一般外科口罩及專業級的 N95 口罩在內的。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 蘇家華

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