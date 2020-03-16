【有排等?】港府或會用舊方式派錢 轉數快難辨市民是否永久居民

在 2 月 26 日公布的最新《財政預算案》中，其中一項派糖方案便是向 18 歲或以上的香港永久性居民發放 1 萬元，不過政府一直未有公布「派錢」的詳情，而早前創科局局長楊偉雄就於電台節目上表示或可用金管局推出的「轉數快（FPS）」系統來派發 1 萬元。不過，有消息人士卻表示是次「派錢」或會重用當年派 $6000 的方法。

轉數快是由金管局推出的快速支付系統，大家只需用手機號碼、電郵或識別碼便可輕易註冊轉數快戶口，不過如以此方法向市民派錢的話，便不能分別對方是否香港永久性居民。所以有消息人士透露，為確保收款人是香港永久性居民，或會沿用 2011 年派 $6000 的方法，合資格人士需透過網上理財服務、指定銀行或郵寄方式遞交登記表格，之後才可領取款項。

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消息更指，金管局原本打算於 7 月新增銀行戶口綁定身分證號碼功能，以便核實市民身份，但由於財政司司長陳茂波早前表示預計 7 月初便開始接受「派錢」申請，所以與金管局 7 月份才升級綁定身分證號碼功能的時間相沖，所以估計或會採用舊有方法派錢。