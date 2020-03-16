  • 21°C
香港時間 : 2020316日 (一) 23:47
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【港產口罩 CareHK】 CareHK 口罩廠 3 月 17 日大埔舉行開幕禮

業界頭條 19:37 2020/03/16

分享：

 CareHK : 新冠肺炎疫情讓大眾「全民戴罩」，在口罩短缺的情況下，全港已有不少商家自建生產線製作港產口罩，如今再多一間新口罩廠，便是由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭的 CareHK 口罩廠，更在經民聯 BPA 的 Facebook 專頁中表示將於明天 3 月 17 日舉行開幕禮。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭的 CareHK 口罩廠，指與一眾商界好友，全力搜羅生產口罩的機器及原材料，並迅速設立口罩生產線，如今口罩生產線已準備好，並於明天 3 月 17 日在其大埔廠房舉行開幕禮。至於 CareHK 口罩廠能日產多少個口罩、口罩售多少錢，口罩規格如何，相信明天應會公布。據知，CareHK 口罩廠的所在地，正是大埔的初創企業綠芝園騰出來之廠房 。

【其他內容】 藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

經民聯行會成員林健鋒開 CareHK 口罩廠 3 月16日大埔舉行開幕禮

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

【附購買詳情】卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款換購價 $68包/25個

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡宇軒

相關文章

【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)
今日
【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)
【疫市營商】Mask Factory 口罩工廠 2 萬呎新廠房周五起運作 4 月設中童及小童生產線
今日
【疫市營商】Mask Factory 口罩工廠 2 萬呎新廠房周五起運作 4 月設中童及小童生產線
【港牌口罩有證書】新口罩生產商「異度空間」 每盒預計售$200
今日
【港牌口罩有證書】新口罩生產商「異度空間」 每盒預計售$200
【港產口罩】網傳 Mask factory 口罩工廠「走佬」! 官方聲明：會出律師信
今日
【港產口罩】網傳 Mask factory 口罩工廠「走佬」! 官方聲明：會出律師信
【附預售網址】SPT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ
今日
【附預售網址】SPT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ
經民聯 林健鋒 疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【附預售網址】SPT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹