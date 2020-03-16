【港產口罩 CareHK】 CareHK 口罩廠 3 月 17 日大埔舉行開幕禮

CareHK : 新冠肺炎疫情讓大眾「全民戴罩」，在口罩短缺的情況下，全港已有不少商家自建生產線製作港產口罩，如今再多一間新口罩廠，便是由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭的 CareHK 口罩廠，更在經民聯 BPA 的 Facebook 專頁中表示將於明天 3 月 17 日舉行開幕禮。

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由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭的 CareHK 口罩廠，指與一眾商界好友，全力搜羅生產口罩的機器及原材料，並迅速設立口罩生產線，如今口罩生產線已準備好，並於明天 3 月 17 日在其大埔廠房舉行開幕禮。至於 CareHK 口罩廠能日產多少個口罩、口罩售多少錢，口罩規格如何，相信明天應會公布。據知，CareHK 口罩廠的所在地，正是大埔的初創企業綠芝園騰出來之廠房 。

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▲ 經民聯行會成員林健鋒開 CareHK 口罩廠 3 月16日大埔舉行開幕禮

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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