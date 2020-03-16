HKBN 香港寬頻推出逆境同行第二輪活動，為一萬個有經濟困難人士及家庭送上兩年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔。免費計劃包括 100Mbps 寬頻、路由器及 myTV SUPER 基本版服務，並豁免安裝費。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

HKBN 第二輪逆境同行活動，為一萬個有經濟困難人士及家庭送上兩年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔。免費計劃包括 100Mbps 寬頻、路由器及 myTV SUPER 基本版服務，豁免安裝費，也可每加 HK$10，以附加家居電話服務。

【其他內容】 藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

▲ 【有申請網址】HKBN 推兩年免費住宅寬頻！附申請資格及方法！

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售 $170 盒/36片

免費寬頻申請日期由 4 月 1 日起至 8 月 31 日，有經濟困難的人士及家庭，無論是否現有香港寬頻住宅客戶，均可經以下七家合作機構申請此計劃，包括明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會。合作機構核實申請人資格後，會發放申請代碼，申請人需在 14 日內憑代碼到指定網站提交資料，香港寬頻收到資料後將安排安裝 (新客戶) 或轉換計劃 (現有客戶)。

【附購買詳情】卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款換購價 $68包/25個

▲ 【有申請網址】HKBN 推兩年免費住宅寬頻！附申請資格及方法！

HKBN 香港寬頻二輪活動網址：請按此

▲ 【有申請網址】HKBN 推兩年免費住宅寬頻！附申請資格及方法！

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】