【附預售網址】SPT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ

近日有多間打正「香港製造」旗號的口罩廠，開始預售口罩。早前，本港上市公司國藥科技（08156）已宣佈會設立香港口罩廠，出售 SPT Mask 本土口罩。至今天（16 日），SPT Mask 宣佈，會於本周二（17 日）進行網上預售口罩。首輪預售會有 25 萬個配額，包括抗疫、專業、關護套裝作選擇。部分口罩則會透過非牟利機構，免費分發予香港安老院舍、基層市民等。本文會列出預售 FAQ，讓大家清楚了解 SPT Mask 周二預售口罩的詳情。

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Q1：SPT Mask 何時開售？

A1：2020 年 3 月 17 日（周二），中午 12 時正開售。

Q2：SPT Mask 在哪裡預售？

Q2：於網上預售，預售網址為 www.sptmask.com.hk 【按此】。

Q3：有哪些產品可供預購？

Q4：共有 3 款套裝供預購，全部均為香港製造，基本資料如下（產品詳情及規格，請拉至本文最底參考）：

A）抗疫套裝：三層過濾口罩（售價：$125 一盒 50 片裝）

B）專業套裝：N95 標準醫護級口罩（售價：$660 一盒 20 片裝；$1500 一盒 50 片裝）

C）關護套裝：N95 標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩（售價：$1700 一套，包 1 盒 50 片裝 N95 標準醫護級口罩，及 2 盒 50 片裝三層過濾口罩）

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Q4：預購流程是怎樣？

Q4：於官方公佈的開賣時，進入預購網址，成功進入後，輸入電郵，及選擇想購買的套裝。官方指，若能成功領籌，會轉到成功領籌頁面，代表成功取籌。於 10 小時內，成功取籌的顧客，會收到系統發出的電郵，內有購買連結及購買碼。若未能成功登記，派表派完所有籌，會轉到未能成功登記的頁面。

Q5：有限購額嗎？

Q5：有，每個電郵每個套裝只能登記一次。

Q6：若成功領籌，要在指定時間內選購嗎？

A6：要。成功收到附購買連結及購買碼電郵的人士，可以於當天 23:59 前進入購買連結，並完成購買和結帳。

Q7：購買需要填寫甚麼資料？要輸入住址嗎？

A7：有購買碼的人士，在登入購買網站選取商品後，需要輸入：姓名、電話、電郵、取貨地點、以及選取付方法及購買碼。根據官方資料，並不需要填寫個人住址。

Q8：網購接受哪些付款方式？

A8：網上付款方式包括：Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, PayMe。完成付款後，會轉到成功購買頁面，顯示獨特的訂單編號。與此同事，亦會收到系統發出的確認訂單（內有訂單編號）電郵。

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Q9：有哪些取貨地點？

A9：取貨時，必須到購買時所選取的店舖，並出示相關的電郵。SPT Mask 合共提供 19 個取貨地點，如下：

葵盛 (健福堂) | 葵盛圍63號葵盛東商場130號舖

石籬 (健福堂) | 大隴街110號石籬商場二期3樓311號舗

青衣長康二期 (健福堂) | 青康路12號長康邨二期商場2樓204號舖

青衣長康一期 (港專) | 長康邨康貴樓地下12號舖

沙田禾輋 (健福堂) | 禾輋邨禾輋廣場3樓333號舖

沙田馬鞍山 (健福堂) | 錦泰苑錦泰商場地下18號舖

大埔太和 (健福堂) | 太和邨安和樓313A&314A號舖

大埔廣福 (健福堂) | 寶湖道28號廣福邨廣福商場P105A號舖

屯門兆麟 (健福堂) | 兆興里3號兆麟商場地下12B號舖

屯門海趣坊 (健福堂) | 湖翠路168-236號海趣坊68號舖

天水圍 (健福堂) | 天靖街3號天盛苑天盛商場1樓L119號舖

粉嶺華心 (黃祥華) | 粉嶺華心商場1樓R130&131號舖

鑽石山 (健福堂) | 鳳德道111號鳳德商場2樓N238號舖

觀塘順天 (黃祥華) | 觀塘順天邨天瑤樓地下12號舖

觀塘寶達 (黃祥華) | 觀塘寶達邨寶達商場P1樓112號舖

觀塘順利 (健福堂) | 順利邨利業樓F3樓D06號舖

樂富 (健福堂) | 富茂街3號匯富坊地下5號舖

灣仔 | 灣仔譚臣道76號-78號卓信商業大廈2樓02室

灣仔 (我的意大利廚房 La Cucina Italiana) | 灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 21-22樓

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Q10：3 款套裝的口罩規格是甚麼？

A10：3 款套裝的口罩資料，如下（官方提供資料）：

A）抗疫套裝：三層過濾口罩(成人)

三層過濾口罩 - 原材料細菌過濾效率(BFE)達 95% 或以上、原材料顆粒過濾效率(PFE) 達 95% 或以上。製成品質將達到 ASTM Level 1 或更高級認證標準。售價為 HK$125 (50片裝)，購買數量為 2 盒或 3 盒；尺寸是 175mm x 95mm。預計首批出貨日期是 4 月初。

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B）專業套裝：N95 標準醫護級口罩

通過 GB19083-2010 及 YY0469-2011 標準醫用防護口罩技術要求，細菌過濾效率(BFE)達 99.7% 或以上、顆粒過濾效率(PFE) 達 99.799%或以上，並通過表面抗濕性及抗合成血液穿透性測試。售價為 HK$660 (20片裝)及 HK$1500 (50片裝)，購買數量是 1 盒或 2 盒；預計首批出貨日期為 3 月 27 日。

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C）關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩

兩款口罩的規格可參考上面（A）及（B）項。而這套餐的售價為 HK$1700，包 1 盒 N95 口罩（50 片裝）及 2 盒三層過濾口罩（50 片裝），預計首批出貨日期為 4 月初。

▲ SPT Mask 國藥科技口罩周二開賣 網上預購香港製造口罩 FAQ

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