【港產口罩】網傳 Mask factory 口罩工廠「走佬」! 官方聲明：會出律師信

新冠肺炎疫情之下，香港一時之間出現多個港產口罩製造商，其中「Mask factory 口罩工廠」稍早前於討論區被指「走佬」潛逃，更被拍下多張相片，指口罩機已經於屯門廠房中打包搬走。對於此事，口罩工廠隨即在其 Facebook 專頁發聲明，指工廠將會由屯門搬去佔地 20,000 呎的廠房，並對於此誹謗行為，將會會出律師信。

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昨日（15 日）LIHKG 討論區出現一個題為「【突發】【有圖】口罩工廠潛逃」的 post，指口罩工廠的口罩機已經打包，搬嘢走佬，並明言「部機依家搬咗去流浮山嘅鐵皮倉，做物流嘅。我唔信你仲整到合格嘅口罩。」而由相片可見，貼有口罩工廠標誌的口罩機，已被保鮮紙包好。

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事件隨即引起網民廣泛討論，而口罩工廠則在 Facebook 發聲明，指正安排搬去佔地 20,000 呎的新廠房，將設有 12 條生產線，並指其無塵間將會檢測 ISO14644-1 Class8 的認證；又指搬走的原因是屯門的無良廠家，正直扮好人，借其生產線叫投資者參觀拉錢。聲明中更寫道「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」。後來廠方再在 Facebook 表示，現在正尋求法律意見，今日會出律師信。

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此外，聲明中更指「Mask factory 口罩工廠」將會設立一條 15 人的 CS 團隊，讓想退款的朋友作退款處理，目標是在未來 3 至 4 日處理好退款事宜。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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