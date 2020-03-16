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【新冠肺炎】疫情下2月份訪港旅客不足20萬 內地旅客按年大跌9成

業界頭條 18:14 2020/03/16

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新冠肺炎疫情蔓延全球，多國限制旅客入境，旅遊業受到嚴重打擊。旅發局今日公布 2 月份訪港數字，只有 19 萬 9 千人次，按年下跌 9 成 6 。當中內地旅客只有 9 萬 7 千人次，按年大跌近 9 成 8 。

料3月份訪港旅客會再減少

除了內地旅客訪港數字大跌，非內地客的數字亦未如理想。在 2 月份只有 10 萬 2 千人次，下跌約 9 成。旅發局表示，即政府關閉多個入境口岸前，每日仍約有 1 至 2 萬人訪港，之後更下跌至每日只有 3,300 人次。當局預計在疫情下，3月份訪港旅客會再進一步減少，現時全月訪港旅客的人次只及去年高峰期的單日水平。旅發局指，會在疫情紓緩後，推出 4 億元支援旅遊業界的措施。

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旅發局撥4億支援業界

旅發局將在 20/21 年度開展接近 4 億的推廣計劃，總共有 15 項措施，計劃涵蓋的業界包括本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業界等。當中 4 億元支援旅遊業的具體措施，如資助零售、餐飲界別共同進行消費者推廣計劃、豁免業界參與旅發局客源市場活動費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支及資助業界爭取更多會展及獎勵旅遊活動來港 。

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撰文 : 廖淑瑩

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