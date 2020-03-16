藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。東興大藥房表示，有一批日本牌子口罩即將到貨。

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東興大藥房在 FB 表示，有一批日本牌子口罩即將到貨，30 個一盒售 $150，現在已可訂購，但要到店內付款才確實訂購，預計本月 24 日到貨。口罩尺寸為 14.5cm x 9cm，在中國生產。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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