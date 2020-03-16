  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

藥房開訂日本口罩 售 $150盒/30個

行內熱話 17:13 2020/03/16

分享：

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。東興大藥房表示，有一批日本牌子口罩即將到貨。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

東興大藥房在 FB 表示，有一批日本牌子口罩即將到貨，30 個一盒售 $150，現在已可訂購，但要到店內付款才確實訂購，預計本月 24 日到貨。口罩尺寸為 14.5cm x 9cm，在中國生產。

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)

>>>>店方訂購方法可按此<<<<

查詢:2567 2388

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購捷徑】港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購! 一盒 50 個售 $138
今日
【附直購捷徑】港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購! 一盒 50 個售 $138
【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)
今日
【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)
【附分店資料】卓悅快閃售日本幼童口罩抗疫套裝 ＄299 套裝包 60 個幼童口罩
今日
【附分店資料】卓悅快閃售日本幼童口罩抗疫套裝 ＄299 套裝包 60 個幼童口罩
【港牌口罩有證書】新口罩生產商「異度空間」 每盒預計售$200
今日
【港牌口罩有證書】新口罩生產商「異度空間」 每盒預計售$200
疫情 日本 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【附購買詳情】SPT Mask 國藥科技本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹