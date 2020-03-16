【港牌口罩有證書】新口罩生產商「異度空間」 每盒預計售$200

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。幸好香港有不少有心人都願意投資開設口罩廠，以解決港人口罩不足的問題。近日一間香港名為「異度空間」的口罩廠推出了口罩意向調查表，希望收集大概會有多少人願意購買他們的口罩，以便他們日後作統計生產數量等之用。

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異度空間在 FB 上表示，先推出口罩意向調查表【按此填寫】，指他們為確保有足夠訂單數量同金額支付龐大費用，所以需要先用意向調查表的方法去統計一下能否收集 25,000 張訂單，同時表明將出售的口罩完全通過 ASTM F2100 Level 2 BFE, PFE 及防血滲測試，並經過第三方 Nelson Labs 驗證。不過口罩是在中國製造，目前暫時定價為 10 盒或以下，每盒 $200；10盒以上，每盒 $230 至 $250，以防炒家同囤積。

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如是次的意向調查表成功收集 25,000 盒口罩的訂單，到貨期約 4 月中（不遲於 4 月底），如 5 月中仍未交貨的於，先會退款。另外，店家再次重申大家填寫的口罩意向調查表並非正式訂購表，只用作統計訂單數量之用。同時，店方已聲明「遊戲規則隨時改」！大家需注意。

▲ 新港產口罩生產商「異度空間」經過第三方 Nelson Labs 驗證

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▲ 新港產口罩生產商「異度空間」 的防血滲測試

▲ 口罩完全通過 ASTM F2100 Level 2 BFE測試。新港產口罩生產商「異度空間」

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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