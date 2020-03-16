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【附分店資料】卓悅快閃售日本幼童口罩抗疫套裝 ＄299 套裝包 60 個幼童口罩

業界頭條 12:56 2020/03/16

分享：

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅於今日（3 月 16 日）在官方 Facebook 專頁公布，今日將會快閃出售日本幼童口罩抗疫套裝，當中包括：日本 ERA MASK 99 三層式幼童用防護口罩、除菌濕紙巾、銀離子消毒殺菌搓手液及日本獅王麵包超人兒童牙膏。一套售價為 $299，每人每日限買一套，幼童口罩抗疫套裝僅在 4 間指定分店有售，數量有限，售完即止。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

日本幼童口罩抗疫套裝  （$299/套）

日本 ERA MASK 99 三層式防護口罩(幼童用) 60 個
Au Fairy 除菌濕紙巾(花香/無味) 30 片
TOWA AG 銀離子消毒殺菌搓手液 25ml 或 Coreana CLEAN & FRESH 酒精搓手液 60ml
日本獅王麵包超人兒童牙膏(草莓味/蜜瓜味) 40g (隨機任何一款)

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

指定售賣分店：

旺角中心一期地下 GSA 號舖 ( 120 套)

元朗青山公路 81 號地下 ( 120 套)

荃灣大河道 10 號登發大廈地下 (120 套)

葵涌廣場地下 23A 舖 ( 94 套)

以上產品不用在門外排隊領籌，不過每間分店數量有限，售完即止。店方可能更改售賣或派發
口罩的時間，詳情請向店方查詢。

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 徐慧兒

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