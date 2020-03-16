【疫市營商】Mask Factory 口罩工廠 2 萬呎新廠房周五起運作 4 月設中童及小童生產線

Mask Factory 口罩工廠有新動向！Mask Factory 口罩工廠於其 Facebook專頁公布全新 2 萬呎廠房將於 3 月 20 日（星期五）開始運作，而無塵間方面將檢測 ISO14644-1 Class8 認證、整個系統均委托 BSI 幫忙運行 ISO13485 系統，亦會同步申請歐盟認可的￼￼￼ CE。值得一提的是，品牌 4 月中會設立中童及小童生產線，不論大人小朋友都有口罩防疫。

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Mask Factory 口罩工廠在 Facebook專頁提到，之所以會開設全新 2 萬呎廠房，是因為「屯門呢個無良嘅廠家，叫我哋入去用個地方嗰陣時就扮好人，然後聽到政府可以申請補貼就諗辦法趕我哋走，還一直拿我們的生產線叫投資者參觀拉錢」，因此 Mask Factory 口罩工廠決定另覓新地點。不過，Mask Factory 口罩工廠竟「因禍得福」找到面積更大的廠房，能夠設立 12 條生產線生產口罩，務求為市民生產更多口罩外，也聲言自己是做實事，不怕被抹黑。

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Mask Factory 口罩工廠 Facebook專頁也提到，如果想退款的話，品牌已設立 15 人的客戶服務團隊，逐一跟每位想退款的朋友確認，目標是在未來 3 至 4 天可以將所有退款事宜處理妥當。因此想退款的朋友務必耐心等候，品牌有任何最新消息都會跟大家公布。

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