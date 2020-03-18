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【疫市營商】觀塘廣場人流少4成 小食店生意剩3分1「吊緊命」

業界頭條 20:07 2020/03/18

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新冠肺炎疫情肆虐，不少市民在假日亦寧願留在家中，商場門堪羅雀生意大跌，旅遊區店固然是重災區，即使主打本地客的觀塘廣場亦難幸免。尤其小吃店生意受極大影響，相對下電腦舖生意跌幅較輕微，可能跟在家工作（home office）和學童停課需網上學習帶動的需求有關。

觀塘廣場有較多電子商舖，在 3 樓經營電話配件店舖的陳先生指，新冠肺炎疫情期間人流少了 3 至 4 成，為刺激消費，所有貨品如充電線、電話殼等亦只好減價 3、4 成促銷。他說：「幫到一點吧，但老實說成效不大，始終減了不少利潤。我們都不算最慘，觀塘廣場的客路十成十是本地人，內地客消失，外國人絕跡，甚麼店舖都有，食肆、雜貨店、文具舖，電腦舖…… 最慘的應該是 2 樓那邊的旅行社，都關了一半，頂唔住，現在無人敢去旅行啦。」

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在 2 樓經營小食店的林小姐表示，未見大規模結業潮，但其他店舖確加長了休息時間。她指觀塘廣場星期日多了店舖不開門：「星期日人流比星期六少嘛，星期六人流有 10 人的話，星期日的人流就只有 3、4 人。我們舖現時生意跌了很多，少了 2/3 都有，現在是『吊緊命』。以前我斜對面的小吃店跟我一樣都會在星期日開工，現在他們都決定星期日休息了。」

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在 1 樓經營電腦舖的王先生則表示生意未受太大影響，說：「生意跌了一兩成吧，人流是減了點，但不算少很多。我想生意受不受影響，最關鍵還是看店舖賣,甚麼產品吧。」

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撰文 : 陳文政

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