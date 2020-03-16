【附購買詳情】SPT Mask 本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。SPT Mask 在 FB 上表示，本周二推出口罩網上預售。

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SPT Mask 表示，前線醫護人員將巿民健康放於首位，每天奮力對抗疫情照顧大眾；但防護裝備物資一直供不應求，難免會擔心自己和家人的健康安全。SPTMask 將他們放於首位，特別推出關護套裝，均備有三層過濾口罩和 N95 標準醫護級口罩在內，讓他們無後顧之憂。

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網上預售詳情

日期：2020年3月17日 (星期二)

時間：中午12時正

首輪配額：25萬個名額

預售網址：www.sptmask.com.hk

SPT Mask 將發售的口罩套裝如下:

1.《抗疫套裝：三層過濾口罩》

售價：HK$125 (50片裝)

購買數量：2盒或3盒

預計首批出貨日期：4月初

生產地點：香港製造

2.《專業套裝：N95標準醫護級口罩》

售價：HK$660 (20片裝), HK$1500 (50片裝)

購買數量：1盒或2盒

預計首批出貨日期：3月27日

生產地點：香港製造

3.《關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩》

售價：HK$1700

購買數量：1套（ 1盒N95標準醫護級口罩（50片裝）和2盒三層過濾口罩（50片裝））

預計首批出貨日期：4月初

生產地點：香港製造

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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