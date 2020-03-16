  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 12:43
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【附購買詳情】SPT Mask 本周二將開賣口罩 三層過濾口罩售$125 (50片裝)

行內熱話 12:27 2020/03/16

分享：

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。SPT Mask 在 FB 上表示，本周二推出口罩網上預售。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

SPT Mask 表示，前線醫護人員將巿民健康放於首位，每天奮力對抗疫情照顧大眾；但防護裝備物資一直供不應求，難免會擔心自己和家人的健康安全。SPTMask 將他們放於首位，特別推出關護套裝，均備有三層過濾口罩和 N95 標準醫護級口罩在內，讓他們無後顧之憂。

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

網上預售詳情 
日期：2020年3月17日 (星期二)
時間：中午12時正
首輪配額：25萬個名額
預售網址：www.sptmask.com.hk

 SPT Mask 將發售的口罩套裝如下:
1.《抗疫套裝：三層過濾口罩》
售價：HK$125 (50片裝)
購買數量：2盒或3盒
預計首批出貨日期：4月初
生產地點：香港製造

2.《專業套裝：N95標準醫護級口罩》
售價：HK$660 (20片裝), HK$1500 (50片裝)
購買數量：1盒或2盒
預計首批出貨日期：3月27日
生產地點：香港製造

3.《關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩》
售價：HK$1700
購買數量：1套（ 1盒N95標準醫護級口罩（50片裝）和2盒三層過濾口罩（50片裝））
預計首批出貨日期：4月初
生產地點：香港製造

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起 (1盒50個) 另有N95/小童款式
2020/03/15
【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起 (1盒50個) 另有N95/小童款式
【指定分店】卓悅突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個
2020/03/15
【指定分店】卓悅突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個
「 K. Kwong」 可重用口罩 HK Mask 周一11 點預售 一套兩件淨口罩套裝 $150
2020/03/15
「 K. Kwong」 可重用口罩 HK Mask 周一11 點預售 一套兩件淨口罩套裝 $150
香港應傚法? 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年
2020/03/15
香港應傚法? 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年
【附直購捷徑】港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購! 一盒 50 個售 $138
今日
【附直購捷徑】港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購! 一盒 50 個售 $138
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

香港應傚法? 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹