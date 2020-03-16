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【疫市營商】零售業資助計劃每戶獲8萬元資助 商戶：至少可應付租金【附申請辦法】

業界頭條 11:13 2020/03/16

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新冠肺炎肆虐，本地消費市道疲弱。政府為了支援受疫情重創的零售商戶，政府將於 3 月 23 日（星期一）在「防疫抗疫基金」下推出「零售業資助計劃」，每間合資格零售商戶可獲得一次過港幣 8 萬元的資助，第一期資助將於 4 月內發放，料有 7 萬間零售商戶可以受惠。有零售商戶指，資助至少可以為公司應付到租金上的開支，但也有商會指「派錢」給個別行業是短視做法，最重要是振興本地消費。

小商戶指資助至少可應付租金

美妝用品店 Afresh by Apple 創辦人 Apple Chan 表示，資助能幫助公司，因為 8 萬元對於中小型公司來說不是個小數目，至少金額可以應付租金。她又指，租金是現時最大的問題，早前亦嘗試與業主商討減租，但業主不肯之餘反而加租，令她覺得業主並未有跟租戶共渡時艱。在新冠肺炎疫情下，公司的生意額下跌近 1/3 ，Apple 表示公司亦要想出網上購物等方法「救市」，吸引客戶消費。

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Afresh by Apple創辦人Apple Chan

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業界：刺激消費才是要解決的問題

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時需要解決的是刺激本地經濟及消費市道，政府向零售業發放資助只是「長貧難顧」，對商戶來說租用已經佔資助的金額的大多數，例如黃金商場每月的租金由萬多元至兩萬元不等。他認為，派錢給個別行業是短視、短期的做法，最重要的還是刺激本地消費。

計劃申請資格不包括網店 採取網上申請形式

「零售業資助計劃」涵蓋向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶，而在轉售過程中，貨物並無涉及加工改造。商戶需提供證明文件以核實申請資格，包括有效的商業登記證及另外兩類近期帳單／結單，例如強積金供款結算書、租單及水、電、煤氣費帳單等。

申請資格如下：

  • 在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要及實質業務為零售的商戶；及
  • 於 2020 年 1 月 1 日前已經開業並於申請當時仍在營業的商戶。

計劃下合資格的零售商戶並不包括：

  • 領有由食物及環境衞生署簽發的食肆、食堂、小食店、新鮮糧食店、食物製造廠、麵包餅食店、燒味及鹵味店牌照的商店；
  • 小販（包括持牌小販）；
  • 流動攤檔、沒有設有獨立收帳系統的百貨公司專櫃；及以六個月以下的短期租約形式營運的商店；及
  • 只從事郵購、網購或以直銷形式進行銷售活動的零售商店。

網上申請系統將於 3 月 23 日（星期一）早上 9 時開始運作，網上申請的截止時間為 4 月 12 日（星期日）晚上 11 時 59 分。在 3 星期的申請期內，商戶可透過個人電腦或智能手機直接遞交申請及相關證明文件，商戶無需急於在申請期首天遞交網上申請，因為計劃並非以先到先得的形式處理。

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Photo：Michael OConnell-Davidson

撰文 : 廖淑瑩

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