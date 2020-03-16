【小店有情】時裝店贈2000口罩 球場派發免排隊時交叉感染

市民依然每日要為口罩而奔波，有時裝店將在明日（3 月 17 日）下午 1 時派發 2,000 個免費口罩，跟市民一同抗新冠肺炎。Jolie Femme 在 Facebook專頁上表示，從土耳其購入 2,000 個口罩回港，希望贈予有需要人士。

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由於公司位於尖沙咀的門市面積有限，不適合大量人士聚集，因此決定於土瓜灣球場內派發口罩，地點空曠同時有位置可以讓輪候長者休息。

店舖提醒，開始時間前會有義工在場派發籌號，請大家不要太早到達現場，以免未有義工在場維持秩序以致活動受影響。另外，如人數提早滿額或過多人聚集，基於安全理由，或會提早派發，屆時留意其Facebook專頁的公布。

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派發口罩詳情：

日期 : 3 月 17 日 (星期二)

時間 : 下午 1 時

地點 : 土瓜灣馬頭圍道遊樂場

對象 : 持有香港永久居民身份證人士 / 持有香港長者證的長者 (領取時需要出示證件，但不會收集個人資料)

數量 : 每人 7 個 (每人只可取一次，不設代領）

▲ Jolie Femme 在Facebook上的貼文

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Jolie Femme Facebook