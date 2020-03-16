【附直購捷徑】港產口罩Mommylicious CLUB 即時開始訂購! 一盒 50 個售 $138

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。Mommylicious CLUB 繼表示開訂口罩(按此瀏覽)後，剛又在 FB 公布口罩訂購售價。

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Mommylicious CLUB 表示，現正開訂的口罩定價為 $138 (一盒 50 個,不是獨立包裝, 不包運費)。雖然廠方指口罩料準備好，但口罩機尚未到港(本月尾到)，買家要注意了。

▲ 廠方購買的同款口罩機，月底到港

有關口罩認證事宜，廠方表示要四月份方可出到報告，會檢查 BFE, VFE 和 PFE，廠方有信心必定是 95% 以上。廠方又表示，因為商品說明條例，首批個口罩盒只會印上 BFE，待報告完成後，才會加印其他標準和數值。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

>>口罩訂購連結<<<廠方表示，現訂購預計四月中出貨

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