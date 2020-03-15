新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。SPT Mask 在 FB 上表示，本周推出口罩網上預售。

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SPT Mask 表示，前線醫護人員將巿民健康放於首位，每天奮力對抗疫情照顧大眾；但防護裝備物資一直供不應求，難免會擔心自己和家人的健康安全。SPTMask 將他們放於首位，特別推出關護套裝，均備有三層過濾口罩和 N95 標準醫護級口罩在內，讓他們無後顧之憂。

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SPT Mask 將發售的口罩套裝如下:

1.《抗疫：三層過濾口罩》

2.《專業：N95標準醫護級口罩》

3.《關護：三層過濾口罩＋N95標準醫護級口罩》

*第一輪網上預購口罩（三層過濾口罩同N95）皆會為 50 個一盒，SPT Mask 稍後將參考用戶意見考慮增加其他數量

▲ SPT Mask 本周將開賣口罩 N95標準醫護級口罩保護力強

SPT Mask 暫未公布各口罩售價和發售時間，大家可留意官方 FB 最新資料。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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