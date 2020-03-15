香港應傚法? 馬來西亞嚴打口罩炒價 違例最高監禁 3 年

新冠肺炎疫情持續，各疫情國長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。 馬來西亞亦出現搶購口罩，甚至如香港出現炒價的情況出現。馬來西亞政府表示，提高口罩和各其他防疫產品價格的人士將採用行動，炒價者最高可入監禁 3 年。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

馬來西亞 Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs 副部長張健仁表示，多種口罩皆被列為價格控制項目，例如：兩層外科口罩最高市場發售價限定為每盒 7 令吉（約HK$13），3 層外科口罩則限為 10 令吉（約 HK$19）。張健仁表示，全國有二千多名執法人員和一千名價格檢查員，他們會對商店進行檢查，以確保口罩價格符合法令規定。

若果有人違例，最高可被罰款 50 萬令吉（約 HK$95 萬）或監禁三年。

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售 $170 盒/36片

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】