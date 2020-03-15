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「 K. Kwong」 可重用口罩 HK Mask 周一11 點預售 一套兩件淨口罩套裝 $150

業界頭條 22:10 2020/03/15

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化學博士 K. Kwong 構思和指導，跟社企裳樂匯坊生產的可重用口罩 HK Mask 終於有得訂購。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

裳樂匯於 FB 表示，HK Mask 將於3 月 16 日早上 11 時正式於網上預售。廠方將提供成人Ｌ及 Ｍ 碼的一套兩件淨口罩套裝供訂購，一套售價為 $150 。但注意不連濾芯；用作更換之Nanofiber 濾芯，一套 30 片售 $70，亦會同時發售。 

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

注意成人Ｌ及 Ｍ 碼口罩套裝，分別限售 2,000套，Nanofiber 濾芯剛則限量 5,000 套。每人可購買口罩套裝及濾芯各一項。
 
想購買的市民，可留意裳樂匯坊明早於 FB 張貼的訂購連結；預購將於 3 月 16 日 7 時截止，滿額亦會即時停止。 

「 K. Kwong」 可重用口罩 HK Mask 提供多種 size，大家可參考適合自己使用的一款。


 
HK Mask 另計劃推出兒童款(S)、兒童加細碼(XS)及超細碼(XXS) 和 DIY 自製套裝。

 【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片 

「 K. Kwong」 可重用口罩 HK Mask 周一11 點預售 一套兩件淨口罩套裝 $150

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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