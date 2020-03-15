【指定分店】卓悅突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個

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【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起 (1盒50個) 另有N95/小童款式
新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅在 FB 表示，今日突發開賣巴西 farmatex 三層掛耳式口罩 50個 。
一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark
口罩詳情如下:
-巴西 farmatex 三層掛耳式口罩 50個
-BFE >= 95%
-ISO45001
售價:$199 (每人限買一盒)
【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩
指定分店發售:
銅鑼灣
-渣甸坊5號地下
- 駱克道535 號地下
尖沙咀
-中港城地下2-3號舖
-海防道45號地下
-彌敦道68號金冠大廈地下
-加連威老道32A號地下
旺角
-奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
-西洋菜街南13號好望角大廈地下
-西洋菜街南59地下
-旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
- 弼街69號地下
【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售 $170 盒/36片
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟