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【指定分店】卓悅突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個

行內熱話 17:09 2020/03/15

分享：

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅在 FB 表示，今日突發開賣巴西 farmatex 三層掛耳式口罩 50個 。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 口罩詳情如下:

-巴西 farmatex 三層掛耳式口罩 50個  
-BFE >= 95%
-ISO45001

售價:$199 (每人限買一盒)

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

指定分店發售:

銅鑼灣
-渣甸坊5號地下
- 駱克道535 號地下

尖沙咀
-中港城地下2-3號舖
-海防道45號地下
-彌敦道68號金冠大廈地下
-加連威老道32A號地下

旺角
-奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下
-西洋菜街南13號好望角大廈地下
-西洋菜街南59地下
-旺角中心一期地下GSA-GSF號舖
- 弼街69號地下

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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