  • 21°C
香港時間 : 2020315日 (日) 17:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起 (1盒50個) 另有N95/小童款式

行內熱話 16:48 2020/03/15

分享：

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。異度空間工作室在 FB 表示，今日突發在葵芳金龍工業中心４座２１樓舉行口罩開倉活動。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

異度空間工作室表示，將在今日進行開倉，並分 2 階段進行：

第一階段：Blossom 口罩將只會賣俾應屆DSE考生，帶同准考證嚟，$150一盒 Blossom
舉行時間: 3月15號6:12pm - 7:31pm

第二階段：所有口罩開放俾公眾購買
舉行時間: 3月15號7:32pm - 8:31pm  

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起

開倉發售產品:

 口罩類（限購一人一盒）
• 185盒Blossom口罩 @ $150-200 (DSE考生只收$150)
• 25盒Verify+ 掛耳口罩 @ $150
• 4盒Verify+綁繩口罩 @ $150
• 18盒Medicom Economy @ $200
• 2盒Akzenta口罩 @ $250
• 2盒 Henry Schein Level 3 (每盒50個) @ $200 （只限最前線醫護）
• 7盒 Alpha Protech N95 (每盒35個) @ $200 （只限最前線醫護）
• 20盒中童口罩 (每盒20個) @ $135 （必需有證明）
• 4盒小童口罩 (每盒20個) @ $135 （必需有證明）

【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起一盒50個


 
眼罩類
• 約 300副白牌防護鏡 @ $20
• 150副美國防護鏡 @ $30
• 90-100副3M防護鏡 @ $50
 
酒精搓手液類
• 174支 2L Mountain Falls 酒精搓手液 @ $170
• 30支 12oz / 354ml Purell 酒精搓手液 @ $90
• 40支 8oz / 236ml Purell 酒精搓手液 @ $70

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起一盒50個

 開倉地點: 葵芳金龍工業中心４座２１樓

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

深水埗小店平賣日本外科口罩! VFE 95%口罩平均每個僅售 $2
今日
深水埗小店平賣日本外科口罩! VFE 95%口罩平均每個僅售 $2
Oxyair Mask 堅持有證書才開訂 ! 可做 800 萬個口罩原料已抵港
今日
Oxyair Mask 堅持有證書才開訂 ! 可做 800 萬個口罩原料已抵港
【有開售發分店資料】附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98
今日
【有開售發分店資料】附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98
【指定分店】附 iimono成人口罩50個裝! 華潤堂開賣抗疫套裝 $130
今日
【指定分店】附 iimono成人口罩50個裝! 華潤堂開賣抗疫套裝 $130
疫情 開倉 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【指定分店】卓悅突發開賣巴西 farmatex 三層口罩 $199 盒/50個

下一篇文章

【指定分店】附 iimono成人口罩50個裝! 華潤堂開賣抗疫套裝 $130
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹