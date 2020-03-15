【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起 (1盒50個) 另有N95/小童款式

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。異度空間工作室在 FB 表示，今日突發在葵芳金龍工業中心４座２１樓舉行口罩開倉活動。

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異度空間工作室表示，將在今日進行開倉，並分 2 階段進行：

第一階段：Blossom 口罩將只會賣俾應屆DSE考生，帶同准考證嚟，$150一盒 Blossom

舉行時間: 3月15號6:12pm - 7:31pm



第二階段：所有口罩開放俾公眾購買

舉行時間: 3月15號7:32pm - 8:31pm

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

▲ 【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起

開倉發售產品:

口罩類（限購一人一盒）

• 185盒Blossom口罩 @ $150-200 (DSE考生只收$150)

• 25盒Verify+ 掛耳口罩 @ $150

• 4盒Verify+綁繩口罩 @ $150

• 18盒Medicom Economy @ $200

• 2盒Akzenta口罩 @ $250

• 2盒 Henry Schein Level 3 (每盒50個) @ $200 （只限最前線醫護）

• 7盒 Alpha Protech N95 (每盒35個) @ $200 （只限最前線醫護）

• 20盒中童口罩 (每盒20個) @ $135 （必需有證明）

• 4盒小童口罩 (每盒20個) @ $135 （必需有證明）

▲ 【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起一盒50個





眼罩類

• 約 300副白牌防護鏡 @ $20

• 150副美國防護鏡 @ $30

• 90-100副3M防護鏡 @ $50



酒精搓手液類

• 174支 2L Mountain Falls 酒精搓手液 @ $170

• 30支 12oz / 354ml Purell 酒精搓手液 @ $90

• 40支 8oz / 236ml Purell 酒精搓手液 @ $70

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售 $170 盒/36片

▲ 【突發】今晚口罩開倉! Blossom 口罩 $150 起一盒50個

開倉地點: 葵芳金龍工業中心４座２１樓

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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