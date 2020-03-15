【指定分店】附 iimono成人口罩50個裝! 華潤堂開賣抗疫套裝 $130

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。華潤堂即時開售抗疫必備套裝。

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華潤堂在 FB 表示，推出抗疫必備套裝， 只售 $130 (價值$245.8)，只限 Green Card 會員購買 。Green Card 會員出示會員咭可每人限購1套，優惠只限今天，數量有限，售完即止。

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩

套裝包括:

-iimono成人口罩50個裝1盒，價值$80

-私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支，價值$99.8

-CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件，價值$36

-Elleair除菌濕紙巾32片1件，價值$30

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售 $170 盒/36片

華潤堂指定分店發售: http://bit.ly/3cUswO5

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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