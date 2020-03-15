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【有開售發分店資料】附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

行內熱話 12:13 2020/03/15

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。莎莎即時開售防疫心意包。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

莎莎在 FB 表示，推出內附日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝的防疫心意包，原價總值超過$340,現售價$98/套，低於 3 折發售。每人限購一包，指定分店發售。   

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

【其他內容】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 

套裝包括:

1.日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝
2.意大利Primagel Plus 免沖消毒搓手液50ml 2支
3.SUISSE PROGRAMME 特效手部修護液75ml
4.Cyber Colors 牛油果潤唇膏3.5g

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

莎莎開售防疫心意包指定分店

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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