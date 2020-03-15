【有開售發分店資料】附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。莎莎即時開售防疫心意包。

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莎莎在 FB 表示，推出內附日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝的防疫心意包，原價總值超過$340,現售價$98/套，低於 3 折發售。每人限購一包，指定分店發售。

▲ 附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

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套裝包括:

1.日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝

2.意大利Primagel Plus 免沖消毒搓手液50ml 2支

3.SUISSE PROGRAMME 特效手部修護液75ml

4.Cyber Colors 牛油果潤唇膏3.5g

▲ 附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

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▲ 附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

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▲ 附Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩7個裝 莎莎開售防疫心意包售$98

▲ 莎莎開售防疫心意包指定分店

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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