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Oxyair Mask 堅持有證書才開訂 ! 可做 800 萬個口罩原料已抵港

業界頭條 03:31 2020/03/15

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。香港口罩廠 Oxyair Mask HK 在 FB 上指出，可做 800 萬個口罩原料已抵港!  

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Oxyair Mask HK 表示，在未取得品質檢測報告之前，絕對決不會預售。廠方指必須令廣大市民買得安心，用得放心，不能夠因為心急銷售而跳過品質檢測報告，才是對廣大市民負責任！

港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 【 指定分店發售】 

廠方表示，目標四月初公開發售口罩並於同月交付﹔至於兒童口罩就五月開始交付，銷售詳情稍後公布！

Oxyair Mask HK 又作出溫馨提示:「 隨着各本地口罩生產商逐漸投入生產，產品質數可能會良莠不濟，建議大家在選購前多作比較，作出審慎嘅選擇，免得讓有心人乘虛而入！」

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

Oxyair Mask HK 表示到港其中一個45呎珍寶貨櫃￼￼嘅原材料，而三個貨櫃的材料量合共可以生產約800萬個合乎￼安全標準嘅口罩。

【附購買詳情】藥房新到三層外科口罩 售價 $130 一盒

Oxyair Mask HK 表示到港其中一個45呎珍寶貨櫃￼￼嘅原材料，而三個貨櫃的材料量合共可以生產約800萬個合乎￼安全標準嘅口罩。

Oxyair Mask HK 表示到港其中一個45呎珍寶貨櫃￼￼嘅原材料，而三個貨櫃的材料量合共可以生產約800萬個合乎￼安全標準嘅口罩。

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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