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【附購買網址】延長口罩壽命.使用更潔淨! 網店售日製口罩替換墊$30/50片

業界頭條 02:10 2020/03/15

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。事實上，原來市場上有一種名叫口罩替換墊的商品，可以減少用戶更換口罩的次數，從而節省愈來愈珍貴的口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 網店 B&M 在 FB 上表示，開賣日本製口罩替換墊，一盒售 $30 有 50 片。口罩替換墊尺寸約 65 x 160mm，是用來貼卡口罩內側，好處是可以隨時更換，既保持潔淨，亦可以避免一日需要因口罩內側污穢需要更換新口罩，所以能節省口罩用量。

【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 【 指定分店發售】 

但注意店方指訂購後在 4 月中才到貨，而且需要預先付款，有一定風險。

【附購買詳情】3M Nexcare 四層口罩只售  $170 盒/36片

>>>>購買按此瀏覽<<<<

【附購買詳情】藥房新到三層外科口罩 售價 $130 一盒

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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