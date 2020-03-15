【附購買網址】延長口罩壽命.使用更潔淨! 網店售日製口罩替換墊$30/50片

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。事實上，原來市場上有一種名叫口罩替換墊的商品，可以減少用戶更換口罩的次數，從而節省愈來愈珍貴的口罩。

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網店 B&M 在 FB 上表示，開賣日本製口罩替換墊，一盒售 $30 有 50 片。口罩替換墊尺寸約 65 x 160mm，是用來貼卡口罩內側，好處是可以隨時更換，既保持潔淨，亦可以避免一日需要因口罩內側污穢需要更換新口罩，所以能節省口罩用量。

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但注意店方指訂購後在 4 月中才到貨，而且需要預先付款，有一定風險。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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