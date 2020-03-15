深水埗小店平賣日本外科口罩! VFE 95%口罩平均每個僅售 $2

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。香港市售的日本口罩，更因近日日本當地供應不足而上漲。但有深水埗小店卻以 $20 一包/10 個的售價平賣日本外科口罩!

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有網民在 Facebook 群組上報料，指深水埗藥妝店笑住買正以$20 一包/10 個的售價，開售日本外科口罩，平均每個口罩僅售 $2，十分大眾化。根據店內的產品介紹牌指，此口罩不但是日本牌，更是 VFE 95% 規格。注意每位買家只限購買一包，售完即止。

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但注意此口罩是以散裝發售，袋上沒有牌子或規格資料。建議買家購買前應先向店員查詢清楚口罩詳情，才好購買。

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▲ 深水埗小店平售日本外科口罩! VFE 95%口罩平均每個僅 $2

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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