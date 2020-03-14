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【附口罩盒圖】小心中招 立即停用! 海關發現 4 款口罩含菌量超標　最貴一盒賣 $499

行內熱話 16:58 2020/03/14

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。但市場上的口罩良莠不齊，香港海關表示，拘捕 4 名藥房負責人，懷疑他們出售的外科口罩含菌量超標

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海關在銅鑼灣和灣仔的 4 間藥房拘捕 4 名店主，懷疑他們出售的外科口罩含菌量超標 ，涉嫌違反消費品安全條例。涉事的口罩為 常見的 50 片盒裝，價錢由 $200 至 $499。產地方面，有兩款是標為尼泊爾和土耳其出產，另外兩款則沒有明產地，但相信來自東南亞國家，如越南。

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海關表示，早前在市場上購買的 24 款外科口罩經化驗後，其中 4 款含菌量超標 0.4 至 11.5 倍，因此立即出作出行動，拘捕涉事 4 名藥房負責人。海關正積極追查涉案外科口罩的來源。

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海關又表示，戴上有關含菌超標的口罩可能令皮膚不適﹔對抵抗力較弱的長者和小童，或者免疫力較差人士，吸入口罩内的細菌容易令氣管受感染。因此呼籲已購入這些口罩的市民應馬上停用，有售的商戶亦要立即下架。

海關建議市民在購買口罩時，需要在有信譽的商舖購買，並留意包裝盒是否有污漬、異味和破損等問題。

【附口罩盒圖】小心中招 立即停用! 海關發現 4 款口罩含菌量超標　最貴一盒賣 $499

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 張文啟

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