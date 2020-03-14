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連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

行內熱話 16:38 2020/03/14

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。莎莎表示，即時發售口罩抗疫套裝。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 莎莎這套口罩抗疫套裝總價值超過 $397，現 3 折 $138 發售 ，惟 VIP 限定購買，限買一包，買家需出示 VIP 證明。

 【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

 防疫心意包內有:
-日本白元PM2.5成人柔滑口罩(30片裝) X 1盒
-意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支
-韓國製ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾10片
-SPF50+PA++++水感美顏防曬噴霧 150ml 1支
-sasatinnie 粉紅晶鑽煥采生物纖維面膜 25ml x 5片

【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 【 指定分店發售】 

連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

【附購買詳情】藥房新到三層外科口罩 售價 $130 一盒

 5 間指定分店發售

連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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