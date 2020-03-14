新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。莎莎表示，即時發售口罩抗疫套裝。

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莎莎這套口罩抗疫套裝總價值超過 $397，現 3 折 $138 發售 ，惟 VIP 限定購買，限買一包，買家需出示 VIP 證明。

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▲ 連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

防疫心意包內有:

-日本白元PM2.5成人柔滑口罩(30片裝) X 1盒

-意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支

-韓國製ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾10片

-SPF50+PA++++水感美顏防曬噴霧 150ml 1支

-sasatinnie 粉紅晶鑽煥采生物纖維面膜 25ml x 5片

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5 間指定分店發售

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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