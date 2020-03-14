連白元 PM2. 5成人口罩 (30片裝) 莎莎防疫心意包平賣 $138

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【附口罩盒圖】小心中招 立即停用! 海關發現 4 款口罩含菌量超標 最貴一盒賣 $499
新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。莎莎表示，即時發售口罩抗疫套裝。
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莎莎這套口罩抗疫套裝總價值超過 $397，現 3 折 $138 發售 ，惟 VIP 限定購買，限買一包，買家需出示 VIP 證明。
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防疫心意包內有:
-日本白元PM2.5成人柔滑口罩(30片裝) X 1盒
-意大利Primagel Plus免沖消毒搓手液50ml X 2支
-韓國製ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾10片
-SPF50+PA++++水感美顏防曬噴霧 150ml 1支
-sasatinnie 粉紅晶鑽煥采生物纖維面膜 25ml x 5片
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5 間指定分店發售
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟