卓悅發售兒童口罩抗疫套裝 $79 套

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口罩工廠出帖嚴正聲明 逐一反駁 「Mask Factory 大騙局」!
新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅表示，即時發售兒童口罩抗疫套裝。
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卓悅這套兒童口罩抗疫套裝售價 $79 套(每人每日限買一套)，內有 3 樣產品，包括:
1.日本口元空間三層防護兒童口罩 5個
- 三層過濾，通過BFE 99%認證
- 柔軟不織布倍感舒適
-尺寸：125 x 85 mm
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2.HATTORI清潔除菌濕紙巾 20張
- 日本製造
- 天然除臭及抗菌成分
- 質地厚實柔軟
- 尺寸：200 x 300 mm
3.plu 殺菌酒精免洗搓手液 30ml
-韓國製造，通過韓國KRT認證
-含62%酒精，可快速去除有害細菌
-殺滅99.9％的細菌、病毒
-含天然甘油，蘆薈膠，有助於在使用後保濕雙手
【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 【 指定分店發售】
- 銅鑼灣駱克道535號地下 (80套)
- 藍田匯景廣場3樓L3-1號舖 (80套)
- 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (80套)
【附購買詳情】藥房新到三層外科口罩 售價 $130 一盒
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟