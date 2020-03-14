卓悅發售兒童口罩抗疫套裝 $79 套

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅表示，即時發售兒童口罩抗疫套裝。

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卓悅這套兒童口罩抗疫套裝售價 $79 套(每人每日限買一套)，內有 3 樣產品，包括:

1.日本口元空間三層防護兒童口罩 5個

- 三層過濾，通過BFE 99%認證

- 柔軟不織布倍感舒適

-尺寸：125 x 85 mm

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2.HATTORI清潔除菌濕紙巾 20張

- 日本製造

- 天然除臭及抗菌成分

- 質地厚實柔軟

- 尺寸：200 x 300 mm

3.plu 殺菌酒精免洗搓手液 30ml

-韓國製造，通過韓國KRT認證

-含62%酒精，可快速去除有害細菌

-殺滅99.9％的細菌、病毒

-含天然甘油，蘆薈膠，有助於在使用後保濕雙手

【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139/50個 另計劃生產小童口罩 【 指定分店發售】

- 銅鑼灣駱克道535號地下 (80套)

- 藍田匯景廣場3樓L3-1號舖 (80套)

- 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (80套)

【附購買詳情】藥房新到三層外科口罩 售價 $130 一盒

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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