口罩工廠出帖嚴正聲明 逐一反駁 「Mask Factory 大騙局」!

早前口罩工廠發售口罩，不但引來黑客光顧，亦有網民指 Mask Factory 是大騙局。口罩工廠特別在 FB 上作嚴正聲明，逐一反駁指控!

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口罩工廠聲明，原文如下:

「1）開始時做成混亂（話有黑客），伏線

答：這是一個毫無根據的指控，其實大家都很清楚當時程式上是有多混亂

2）話1蚊1個蝕住做扮良心，其實根本冇呢個款賣

答：相信每一位朋友有在我們網站消費的都有買到我們一蚊一個的口罩

3）你可買到嘅1蚊，只係20個裝，限量版，所以佢可以話有1蚊1個

答：其實如果有留意我們公告，我們已經講明，我們第一批貨是希望可以平均分配資源讓更多的人可以受惠，所以會推出20個裝，希望更加多人可以使用

4）佢整咁多個款，係為咗表示原本係有1蚊1個，不過賣晒，（口罩只要合乎標準一兩款就夠）民間用，醫護用

答：我們的款式為什麼會比較多，就是因為我們非常清楚現在這是一個稀缺資源，所以我們找了很多不同的供應商提供原材料給我們，希望能滿足大家各方面的需求。老實說，現在也有一些產品將會推出。（還有這就是我們的特別喜好希望有特別多的顏色可以帶給大家點色彩）￼

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5）按月計劃：係局你一定買三合或六合

答：其實我們沒有強迫過任何一個會員購買保障計劃，所以不是她說的「局你」基本上我們亦沒有大事宣傳，這個保障計劃是希望我們的會員可以有一個比較長時間的保障，我們亦不用一次過把貨物交給一個人可以平均分配資源。（連個盒字都寫錯，極度懷疑這個小朋友的文化水平）

6）大部份人入到去，只有最貴plan V99款6個月，即6盒，盛惠$900（$150一盒）

答：這是純粹寫文者的個人猜測，我們亦做過很多統計，最受歡迎的就是這個$150一盒的V99

7）即係局你預付$900，但未有貨比你，（四月中/四月底出貨）

答：我們整體發貨時間是基於我們的生產力及我們物流供應商的整體容量。

8）根本冇1蚊一個嘅貨，局你買3蚊一個嘅，因為其他都係out of stock

答：我們這次推出的保障計劃，主要是主要是B99和V99

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9) 大家都知，口罩根本唔係貴野，而且香港製造，唔洗運費。

答：這個問題簡直就是超級離地，現在主要製造口罩的是中國内地，他們的人工成本會比香港差一大截，包括租金及其他當地交通費用，甚至包括連我們的器材及原材料亦需要從外地運來香港，這樣牽涉到非常多的費用，所以並不像某議員說的口罩只值$0.2一個，極度懷疑他們是好朋友。

10）最貨去OK便利店，要比運費$12，咁點解仲要你嘅詳細地址？

答：其實網購需要提供地址是非常正常的，包括因為你現在在網站消費需要使用到信用卡，信用卡公司亦需要消費者留低他的詳細資訊。因為這也是信用卡公司防止使用假卡的一道防火牆，同時保障消費者及商戶的權益。￼

11）市民預支錢比佢，MaskFactory聲稱有50萬人登記，當有一半人25萬人比6個月plan 每人$900，佢已收咗兩億

答：當然我們是有很多會員支持我們買我們的保障計劃，但當中亦是有一大部份人買的是$1一個的20個裝口罩。

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個人覺得，這個寫文的人，根本就是在誣蔑本公司對各會員的誠意，至在挑撥離間我們之間的關係，作出毫無證據的指控，簡直就是一塌糊塗。極度懷疑這個人寫出這篇文章的原意，簡直就是一個只懂抹黑造謠的卑鄙小人。

其實我們一直在這種抹黑事件中選擇沉默，就是因為希望想用行動來證明，但是面對這種不能理解的人，毫無根據情況底下寫出來的指控，我們是沒有辦法繼續保持沉默！真的沒法想像到竟然有這樣的一個人去中傷一班在極力解決現時香港口罩不足的人，這種人居心可測。

希望各位會買理解，亦希望大家會繼續支持我們，我們會在逆境中繼續加油，謝謝各位。收到口罩就通知我們一聲吧！

口罩工廠

Mask factory」

究竟事實是如何，網民可以先畢官方解釋再深思!

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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